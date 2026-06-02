Названы возможные сроки похоронной процессии Али Хаменеи

Похоронная процессия бывшего Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, вероятно, состоится ближе к концу текущего иранского календарного месяца хордад, который завершается 21 июня.

Как передает Iran International, об этом во вторник сообщил заместитель мэра Тегерана по социальным и культурным вопросам.

Мохаммад Али Таваколизаде заявил, что руководство похоронной церемонией возложено на Корпус стражей исламской революции (КСИР), и в настоящее время ведутся дискуссии о продлении времени на подготовку, чтобы лучше организовать мероприятие.

По его словам, для прощания общественности с телом Хаменеи выделено три дня, а сама церемония в Тегеране продлится не менее 24 часов.

Таваколизаде добавил, что до погребения траурные процессии с телом Хаменеи также пройдут в священных городах Кум и Мешхед. Согласно его завещанию, он будет похоронен в мавзолее Имама Резы — восьмого имама шиитского ислама.