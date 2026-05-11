Погода на вторник: В Баку ожидается до 29 градусов тепла 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 12 мая.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью +15…+18°, днем +25…+29°. Атмосферное давление понизится с 762 до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 60–70%, днем 45-55%.

В регионах Азербайджана в основном ожидается без осадков, однако во второй половине дня в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди. Местами они могут быть интенсивными, возможны грозы и град. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Восточный ветер в некоторых горных и предгорных районах временами усилится.

Температура воздуха составит ночью +14…+18°, днем +25…+30°, в горах ночью +5…+10°, днем +13…+18°, а местами до +23…+25°.