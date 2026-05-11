Трое турок с лайнера MV Hondius помещены на карантин в Стамбуле

Трое граждан Турции с лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, вечером 10 мая доставлены в Стамбул и помещены на домашний карантин.

Об этом сообщил телеканал A Haber.

Минздрав Турции ранее сообщал, что симптомов заражения у находившихся на судне граждан республики не наблюдается. Также заявлялось, что случаев заражения хантавирусом в стране пока не выявлено.

Ранее МИД Нидерландов сообщил, что около 40 пассажиров, в том числе подданные Великобритании, Нидерландов, пассажиры из США, ФРГ, Канады, Чили, Турции и еще пяти стран, после смерти туриста из Нидерландов покинули лайнер MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, сойдя на острове Святой Елены.

Хантавирусы - семейство вирусов, которые поражают в основном мелких млекопитающих, но могут передаваться и человеку. В тяжелых случаях поражению подвергаются легкие заразившихся, у них развиваются сердечная недостаточность и геморрагическая лихорадка.