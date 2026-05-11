В Брюсселе заявили, что поддержат Армению «в ее желании стать членом ЕС»

Евросоюз поддержит Армению в ее желании стать членом ЕС.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, комментируя последние заявления по членству республики в ЕС и ЕАЭС. Ее слова приводит РИА Новости.

"Встреча европейского политического сообщества, а также саммит ЕС-Армения показали, каким путем они (Армения — ред.) хотят идти, и Европа их поддержит", — сказала она в Брюсселе.

Напомним, президент России Владимир Путин в минувшую субботу предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что страна хочет стать членом Евросоюза, но для этого нужно соответствовать его стандартам. При этом Путин во время переговоров с Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению, это вопрос экономического характера.

Президент РФ заявил, что для Еревана было бы правильным по отношению к гражданам Армении и к России, как к главному экономическому партнеру республики, провести референдум о развитии сотрудничества с Евросоюзом. В таком случае Россия могла бы сделать соответствующие выводы и пойти по пути "мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода".