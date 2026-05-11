Определился победитель II этапа международной велогонки «Баку-Ханкенди»
Завершился второй этап Азербайджанской международной велогонки «Баку-Ханкенди».
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на этой стадии велосипедисты преодолели дистанцию в 193,3 км от Sea Breeze до Исмаиллы.
Первым к финишу пришел представитель казахстанской команды XТS Astana Евгений Федоров.
Второй соревновательный день отличался более сложным профилем трассы, включавшим три горных подъема и два спринтерских участка.
Напомним, что на первом этапе, состоявшемся накануне, победу одержал белорусский велогонщик Алексей Шнирко, выступающий за китайскую команду Li-Ning Star.
В гонке категории 2.1 Международного союза велосипедистов (UCI) участвуют 24 команды из 20 стран. Общий призовой фонд пятиэтапной гонки превышает 50 тыс. евро. Соревнования завершатся 14 мая.