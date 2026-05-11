В Грузии выбирают нового католикоса-патриарха

Расширенное собрание Грузинской православной церкви в закрытом формате в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в понедельник выберет нового Католикоса-Патриарха всея Грузии.

Священный синод Грузинской православной церкви 28 апреля выбрал трех кандидатов на патриарший престол: это местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио, митрополит Руис-Урбнисский Иов и митрополит Потийский и Хобский Григол.

В расширенное собрание входят все члены Священного синода, два духовных лица и один мирянин от каждой епархии. От Мцхета-Тбилисской епархии в собрании участвует столько представителей, сколько от всех остальных епархий вместе взятых. Кроме того, в расширенное собрание входят по два представителя от каждого монастыря, духовной академии и семинарии, а также четыре делегата от Гелатской академии.

В кафедральном соборе Самеба соберутся около 1 200 делегатов со всей страны, которые выберут одного из трех кандидатов.

