Натиг Мамедли: «Продвижение мира и его принципов - одна из ключевых задач прессы»

Азербайджан создал модель мира для всего международного сообщества.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил заместитель исполнительного директора Агентства по развитию медиа Натиг Мамедли в ходе организованного Агентством круглого стола на тему: «Мирная стратегия президента Ильхама Алиева - гарант стабильности».

По его словам, эта модель стала примером для всего международного сообщества:

«Президент Ильхам Алиев провел встречу с жителями Зангилана, в ходе которой вновь направил всему миру месседжи о мире. Основное содержание выступления главы государства было сосредоточено на идеях мира, сосуществования и достойного совместного проживания. Мировые СМИ с большим интересом встретили призыв президента Ильхама Алиева, поскольку в нем прослеживается единство слова и дела.

Азербайджанские медиа должны выступать пропагандистами мира во всем мире. Продвижение мира и его принципов - одна из ключевых задач прессы. Добавлю, что эта миссия полностью созвучна этическим принципам журналистики».