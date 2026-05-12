Дуа Липа потребовала от Samsung 15 миллионов долларов за нарушение авторских прав - ФОТО

Британская поп-певица Дуа Липа подала иск к компании Samsung и потребовала компенсацию в 15 миллионов долларов за использование ее изображения на упаковках телевизоров без разрешения исполнительницы, сообщает Reuters.

Певица обвинила компанию в нарушении авторских прав, прав на товарные знаки, а также прав на использование ее образа.

Согласно иску, Samsung разместила защищенное авторским правом фото певицы на картонных коробках с телевизорами, предназначенных для розничной продажи. По мнению Дуа Липы, компания использовала популярность исполнительницы для своей выгоды, создав впечатление, что Липа сотрудничает с Samsung.

Речь идет о фотографии певицы, сделанной за кулисами музыкального фестиваля Austin City Limits в 2024 году. Как говорится в иске, Липе принадлежат все права на этот снимок.

Певица узнала, что Samsung использует ее фото еще в июне 2025 года. Она обратилась в компанию с требованием прекратить использовать снимок, но производитель электроники неоднократно отказывался это сделать, утверждают адвокаты Липы.

