 Дуа Липа потребовала от Samsung 15 миллионов долларов за нарушение авторских прав - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Дуа Липа потребовала от Samsung 15 миллионов долларов за нарушение авторских прав - ФОТО

First News Media09:00 - Сегодня
Дуа Липа потребовала от Samsung 15 миллионов долларов за нарушение авторских прав - ФОТО

Британская поп-певица Дуа Липа подала иск к компании Samsung и потребовала компенсацию в 15 миллионов долларов за использование ее изображения на упаковках телевизоров без разрешения исполнительницы, сообщает Reuters.

Певица обвинила компанию в нарушении авторских прав, прав на товарные знаки, а также прав на использование ее образа.

Согласно иску, Samsung разместила защищенное авторским правом фото певицы на картонных коробках с телевизорами, предназначенных для розничной продажи. По мнению Дуа Липы, компания использовала популярность исполнительницы для своей выгоды, создав впечатление, что Липа сотрудничает с Samsung.

Речь идет о фотографии певицы, сделанной за кулисами музыкального фестиваля Austin City Limits в 2024 году. Как говорится в иске, Липе принадлежат все права на этот снимок.

Певица узнала, что Samsung использует ее фото еще в июне 2025 года. Она обратилась в компанию с требованием прекратить использовать снимок, но производитель электроники неоднократно отказывался это сделать, утверждают адвокаты Липы.

Источник: МЕДУЗА

Поделиться:
422

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании bp - ФОТО

Политика

Меняются названия трех сел Губинского района

Общество

Склад, сгоревший в поселке Локбатан, принадлежит «Kontakt Home» - ЗАЯВЛЕНИЕ

Экономика

Персидский залив и новая реальность: как затягивающийся кризис вокруг Ирана бьет ...

В мире

ЕС проведет первую в истории встречу с представителями «Талибана»

ВОЗ не наблюдает признаков начала более масштабной вспышки хантавируса

В Нидерландах приземлились самолеты с пассажирами лайнера со вспышкой хантавируса

МИД: российское предложение по АЭС может закрыть нужды Армении на «век вперед»

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Судно MV Hondius, на котором вспыхнул хантавирус, зашло в порт Канарских островов

Закрыт буфет и наказан директор бакинской школы, в которой отравились ученики - ФОТО

Первый случай хантавируса во Франции

Пашинян не видит сейчас необходимости в референдуме о выборе между ЕС или ЕАЭС

Последние новости

В Азербайджане среднемесячная зарплата превысила 1 100 манатов

Сегодня, 13:25

ЕС проведет первую в истории встречу с представителями «Талибана»

Сегодня, 13:13

Меняются названия трех сел Губинского района

Сегодня, 13:08

Склад, сгоревший в поселке Локбатан, принадлежит «Kontakt Home» - ЗАЯВЛЕНИЕ

Сегодня, 13:05

ВОЗ не наблюдает признаков начала более масштабной вспышки хантавируса

Сегодня, 12:50

Премьер-министр Али Асадов встретился с делегацией bp - ФОТО

Сегодня, 12:40

Новая разметка на одной из улиц Баку вызвала замешательство у водителей - ВИДЕО

Сегодня, 12:25

В детском саду Сумгайыта обнаружили предметы, похожие на снаряды

Сегодня, 12:10

Персидский залив и новая реальность: как затягивающийся кризис вокруг Ирана бьет по экономике региона

Сегодня, 12:07

В Нидерландах приземлились самолеты с пассажирами лайнера со вспышкой хантавируса

Сегодня, 12:03

Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании bp - ФОТО

Сегодня, 11:58

МИД: российское предложение по АЭС может закрыть нужды Армении на «век вперед»

Сегодня, 11:55

Вертолеты МЧС совершили 45 сбросов воды на горящий склад в Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:50

В Великобритании скоропостижно скончалась молодая азербайджанка

Сегодня, 11:40

Россия выступила за сопряжение МТК «Север – Юг» и Севморпути

Сегодня, 11:35

В Японию прибыл танкер с первой партией азербайджанской нефти

Сегодня, 11:30

Кража на 20 000 манатов: мужчина систематически похищал деньги и золото из дома родственника

Сегодня, 11:25

Тегеран пригрозил повысить уровень обогащения урана до 90%

Сегодня, 11:23

Как наушники и гаджеты превращают пешеходов в жертв ДТП?

Сегодня, 11:17

Москва обвинила ЕС в попытке вытеснить Россию из Армении

Сегодня, 11:15
Все новости
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но и07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15