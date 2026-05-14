Президент Ильхам Алиев поздравил лидера Парагвая
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Парагвай Сантьяго Пенье по случаю Дня независимости.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
В письме говорится:
«Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Парагвай, выражаю наилучшие пожелания.
Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Парагваем, расширение сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Парагвая – благополучия и процветания».