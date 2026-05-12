Учредители NOVUM: «Азербайджан способен экспортировать не нефть, а интеллект, компетенции и ИТ сервисы»

В условиях, когда технологии становятся основой экономического роста, азербайджанская компания NOVUM выстраивает позицию одного из ключевых игроков региона в направлениях цифровых сервисов, таких как разработка программного обеспечения, углубленная аналитика данных, ERP (Enterprise Resource Planning), а также искусственного интеллекта.

Мы поговорили с основателями компании Аязом Афанди и Эмином Асадовым о стратегии роста, международных результатах и новом этапе цифровой трансформации страны.

— NOVUM начиналась как локальная IT-компания. В какой момент вы поняли, что компания может играть на международном уровне?

С самого начала мы строили компанию не как подрядчика, а как центр экспертизы. Мы сфокусировались на сложных проектах — ERP-внедрениях, аналитических платформах, интеграционных решениях. Это требовало высокого уровня компетенций и строгого соответствия международным стандартам.

Со временем мы вышли за пределы локального рынка. Сегодня мы можем говорить о том, что достигли существенного объема в экспорте ИТ-услуг — и это результат системной работы, а не разового проекта. Это подтверждение того, что интеллектуальный продукт, созданный в Азербайджане, конкурентоспособен глобально.

— NOVUM сегодня является крупнейшим сервис-провайдером Microsoft в регионе. Что стоит за этим статусом?

Этот статус — следствие масштабных проектов, объема сертификаций и глубины экспертизы. Мы с гордимся, что 90% наших сервисов в регионе Ближнего Востока и Центральной Азии поставляется азербайджанскими специалистами. Это результат наших инвестиций в местную компетенцию, в наши молодые таланты. В свое время мы вложили много ресурсов в развитие через программы найма выпускников университетов.

Быть крупнейшим созданным в Азербайджане сервис-провайдером Microsoft означает работать в рамках очень строгих международных требований. Это доступ к глобальным практикам, передовым технологиям и постоянному аудиту качества.

Для клиентов это сигнал предсказуемости и надежности. Для нас — обязательство соответствовать высоким стандартам.

— Помимо экспортной выручки, вы также упоминали получение поддержки напрямую от глобальных вендоров. О чем говорит этот показатель?

Да, за 3 года существенная поддержка была получена нашим азербайджанским юридическим лицом напрямую от Microsoft в виде поощрений и рибейтов, связанных с услугами, оказанными за пределами страны. К примеру, в регионе Ближнего Востока у нас уже есть несколько успешных масштабных проектов по направлению ИИ.

Прямая поддержка глобальных вендоров - это крайне важный индикатор. Такие выплаты не носят формальный характер. Они предоставляются только компаниям, которые демонстрируют высокий уровень внедрений, клиентской удовлетворенности и соответствия требованиям глобальных программ.

Это подтверждает соответствие NOVUM очень высоким международным требованиям.

По сути, это внешняя независимая валидация нашей компетенции.

— Вы работаете в направлениях цифровых сервисов - разработка программного обеспечения, углубленная аналитика данных, ERP, а также ИИ. Какой из этих сегментов вы считаете наиболее стратегическим?

Сегодня сложно разделять эти направления. ERP без аналитики — это учет. Данные без ИИ — это просто массив информации. Программная инженерия без архитектуры данных — это фрагментарные решения.

Мы строим интегрированные цифровые экосистемы, где:

ERP формирует управленческую основу,

BI обеспечивает прозрачность,

Data-платформы консолидируют информацию,

AI добавляет интеллектуальный слой,

Software Engineering обеспечивает масштабируемость.

Именно комплексность делает компанию устойчивой в долгосрочной перспективе.

— Недавно направления AI и цифровой трансформации были объявлены национальными приоритетами. Как это влияет на рынок?

Это стратегический сигнал.

Когда государство формализует технологические направления как приоритетные и вводит институциональную ответственность на уровне заместителей министров, это означает переход от деклараций к системным реформам.

Мы рассматриваем это как историческое окно возможностей для нашей страны. У NOVUM уже есть подтвержденная экспертиза, международный опыт и реализованные проекты. Сейчас у нас появилась возможность масштабировать эти компетенции на государственном уровне.

— Какую роль вы видите для NOVUM в новой цифровой архитектуре страны?

Когда государство объявляет цифровую трансформацию и внедрение искусственного интеллекта национальным приоритетом, речь идет не просто о внедрении отдельных IT-решений. Фактически это означает трансформацию всей архитектуры государственного управления.

На наш взгляд, есть несколько фундаментальных направлений, без которых такая трансформация невозможна.

Во-первых, это создание единой цифровой архитектуры государства — общих платформ, стандартов данных и интеграции между ведомствами. Без этого цифровизация превращается в набор разрозненных систем, которые плохо взаимодействуют друг с другом.

Во-вторых, государство должно рассматривать данные как стратегический национальный актив. Качественные данные, единые стандарты их управления и межведомственный обмен информацией являются базой для аналитики и применения искусственного интеллекта.

Третье направление — практическое внедрение AI в государственном управлении. Речь идет о таких задачах, как прогнозирование экономических процессов, выявление мошенничества, автоматизация государственных услуг и поддержка принятия решений на основе данных.

Не менее важно развитие единых цифровых государственных платформ — порталов услуг, систем идентификации, электронного документооборота и финансовых систем, которые делают взаимодействие граждан и бизнеса с государством быстрым и прозрачным.

И наконец, ключевую роль играет формирование сильной технологической экосистемы, где государство активно сотрудничает с частными технологическими компаниями, университетами и международными партнерами.

Именно такое комплексное развитие позволяет странам не просто внедрять технологии, а создавать современное, эффективное и по-настоящему цифровое государство.

— Как вы формулируете долгосрочную цель компании?

Мы видим будущее за экономикой знаний. Если раньше экспорт измерялся сырьем, сегодня он измеряется обьемом и качеством интеллектуальных решений.

Оставаясь азербайджанской компанией, мы стремимся еще активнее привлекать нашу талантливую молодежь в сферу ИТ.

NOVUM уже экспортирует IT-услуги, получает международное признание и строит экспертизу мирового уровня. Следующая задача — усилить этот вклад и сделать Азербайджан заметным игроком в глобальной цифровой экономике.