Компания «Techpro DC» приняла участие в выставке «GITEX AI CENTRAL ASIA & CAUCASUS Kazakhstan 2026» - ФОТО

Компания Techpro DC, один из крупнейших широкопрофильных IT-дистрибьюторов в странах Закавказья и Центральной Азии, приняла участие в международной выставке GITEX AI CENTRAL ASIA & CAUCASUS Kazakhstan 2026, которая впервые состоялась 4–5 мая в Алматы и стала одной из крупнейших технологических площадок региона.

Мероприятие объединило представителей глобального IT-рынка, государственных структур, инвестиционного сообщества, стартап-экосистемы и разработчиков решений в области искусственного интеллекта, облачных технологий, цифровой трансформации и кибербезопасности.

GITEX AI 2026 проводится в рамках глобальной экосистемы GITEX — одной из наиболее авторитетных международных платформ в сфере технологий и инноваций. Организаторами мероприятия выступили inD — глобальный оператор GITEX, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, Astana Hub и акимат города Алматы. В выставке приняли участие компании и официальные делегации более чем из 60 стран мира.

Для Techpro DC участие в GITEX AI 2026 стало важным этапом в укреплении позиций компании на рынках Центральной Азии и Кавказа. Компания представила собственный стенд, ставший одной из ключевых площадок для делового взаимодействия в рамках мероприятия. В течение двух дней команда Techpro DC проводила встречи с партнерами, системными интеграторами, корпоративными заказчиками и международными вендорами, обсуждая перспективы совместных проектов, развитие технологической инфраструктуры и дальнейшее расширение партнерской экосистемы в регионе.

«Участие в GITEX AI Kazakhstan стало для нас не просто выставочной активностью, а возможностью представить Techpro DC как международную компанию с сильной экспертизой в области инфраструктурных решений, кибербезопасности и технологий для корпоративного сектора. Мы увидели высокий интерес как к нашему стенду, так и к направлениям, которые сегодня становятся стратегически важными для региона: искусственный интеллект, защита данных, облачная инфраструктура и современные дата-центры. Подобные площадки способствуют формированию новых партнерств и развитию долгосрочного технологического сотрудничества между рынками Центральной Азии, Кавказа и Ближнего Востока», — отметили в Techpro DC.

Особое внимание на стенде компании было уделено решениям в области кибербезопасности, хранения данных, AI-ready инфраструктуры и корпоративного оборудования. Совместно с Techpro DC на выставке были представлены решения международных технологических компаний HPE, Scality, Brandefense, Cymulate и других партнеров компании.

В рамках деловой программы представители Techpro DC и партнерских организаций обсудили практические сценарии внедрения искусственного интеллекта, развитие инфраструктуры, готовой к AI-нагрузкам, вопросы масштабирования дата-центров, резервного хранения данных, а также современные подходы к защите корпоративной информации. Отдельное внимание участников и гостей мероприятия привлекли темы суверенной цифровой инфраструктуры, роста вычислительных мощностей для AI-задач и усиления требований к информационной безопасности на фоне ускоряющейся цифровизации экономики.

Участие Techpro DC в GITEX AI 2026 отражает стратегический фокус компании на развитии международного технологического партнерства и расширении присутствия на динамично развивающихся рынках Центральной Азии. Компания также продолжает реализацию амбициозной стратегии по выходу на глобальный рынок IT-дистрибуции. Казахстан, активно укрепляющий статус одного из ключевых цифровых хабов региона за счет инвестиций в AI-инфраструктуру, дата-центры и технологические экосистемы, является одним из приоритетных направлений деятельности Techpro DC. На сегодняшний день компания представлена в стране офисами в Астане и Алматы.