МИД: РФ заинтересована в сохранении формата «3+3» по Южному Кавказу

Россия сохраняет заинтересованность в продолжении контактов в формате "три плюс три" по Южному Кавказу, надеется на скорейшее возобновление полноценной работы платформы.

Об этом заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

Он отметил, что формат "3+3", в который входят Азербайджан, Армения, Грузия, а также Россия, Иран и Турция, служит "важным инструментом налаживания сотрудничества между государствами Южного Кавказа и их непосредственными соседями на основе принципа "региональной ответственности". При этом Калугин обратил внимание, что по ряду объективных причин, одной из которых является ситуация вокруг Ирана, в организации очередной министерской встречи в формате "3+3" "возникла некоторая пауза".

"Однако заинтересованность в продолжении контактов сохраняется. Рассчитываем на скорейшее возобновление полноценной работы платформы", - подчеркнул директор четвертого департамента стран СНГ.

Дипломат уточнил, что принцип региональной ответственности заключается в согласовании "взаимовыгодных и перспективных проектов, отвечающих интересам всех региональных игроков, решения принимаются без давления извне, без навязанной посторонними силами "повестки дня".

"Речь идет о том, чтобы не выстраивать разделительные линии, не работать в ущерб какой-либо из стран региона. Только на такой основе возможно на деле обеспечить безопасность и экономическое процветание, подлинный и долгосрочный мир на Южном Кавказе", - пояснил он.

Калугин также напомнил, что учредительная встреча платформы "три плюс три" состоялась в Москве в декабре 2021 года, а инициаторами данного формата выступили Азербайджан и Турция. "В октябре 2023 года министры иностранных дел провели совместное заседание в Тегеране, - продолжил он. - На министерской встрече в Стамбуле в октябре 2024 года достигнута договоренность приступить к обсуждению конкретных вопросов взаимодействия в сферах транспорта, энергетики и культуры".

В связи с этим директор четвертого департамента стран СНГ указал, что на сегодняшний день идет активная подготовка к запуску экспертной "дорожки" для "обсуждения ключевых и проблемных вопросов в деятельности "три плюс три" с участием ведущих политологов стран-участниц, включая Грузию".