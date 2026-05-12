МИД РФ: пора активизировать просевшие культурные связи с Азербайджаном

Просевшие в последнее время культурно-гуманитарные связи РФ и Азербайджана пора активизировать.

Об этом заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.

Дипломат подчеркнул, что полноценное двустороннее сотрудничество немыслимо без тесных культурно-гуманитарных связей. «В последнее время именно они у нас, к сожалению, „просели“, и сейчас пора их активизировать», — отметил он.

«У нас есть перспективные проекты, такие как создание в Азербайджане совместного университета на базе СПбГУ, учреждение школ при посольствах двух стран в Москве и Баку. Надеемся в ближайшей перспективе восстановить деятельность в республике Российского информационно-культурного центра. Есть идеи относительно перекрестной установки в России и Азербайджане памятников выдающимся деятелям наших государств», — рассказал директор департамента.

По его словам, от общественности есть запрос на возобновление гастролей творческих коллективов, регулярное проведение молодежного и межрегионального форумов. «Словом, дел много. Важно, что с обеих сторон есть понимание необходимости наращивать работу в этом направлении и наверстывать упущенное», — подчеркнул дипломат.