Азербайджанская нефть дорожает
Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,5 доллара США, или 0,4%, и составила 110,48 доллара США.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 0,59 доллара США или 0,5%, и составила 107,60 доллара США за баррель.
Цена нефти марки URALS повысилась на 0,36 доллара США или 0,4% по сравнению с предыдущим показателем и составила 86,21 доллара США за баррель.
Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 0,52 доллара США или 0,5% по сравнению с предыдущим показателем и составила 105,24 доллара США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.