 Москва обвинила ЕС в попытке вытеснить Россию из Армении | 1news.az | Новости
Москва обвинила ЕС в попытке вытеснить Россию из Армении

First News Media11:15 - Сегодня
Евросоюз (ЕС) пытается ослабить связи Армении с Россией и усилить свое влияние на республику.

Об этом 12 мая сообщил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

«Заявленные цели, конечно, могут звучать благородно, но на деле предназначение миссий очевидно — укрепить контроль Евросоюза над общественно-политической жизнью и экономикой республики (Армении), способствуя тем самым отрыву от Москвы», — указал он в беседе с ТАСС.

Калугин также обратил внимание, что европейские представители намеренно формируют негативный образ России, представляя ее как противника независимости Армении. Кроме того, по словам дипломата, в ЕС безосновательно обвиняют Москву в гибридных атаках и вмешательстве во внутренние дела Армении, при этом игнорируя собственное активное участие в процессах внутри республики.

«Да и в целом ЕС был неоднократно пойман за руку на попытках дирижировать электоральными процессами в других странах. Замечаем, как к распространению этих посылов подключаются некоторые армянские СМИ и официальные лица», — заключил Калугин.

Источник: ТАСС

