Россия выступила за сопряжение МТК «Север – Юг» и Севморпути

Сопряжение международного транспортного коридора (МТК) Север - Юг и Северного морского пути (СМП) стало бы целесообразным шагом.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в обращении на открытии VI Центральноазиатской конференции клуба "Валдай".

"Поскольку для стран Центральной Азии большую роль играет развитие транспортной инфраструктуры, их подключение к Большому евразийскому партнерству открывает новые возможности для повышения связанности внутренних территорий, интеграции в глобальные цепочки поставок, - сказал он. - Речь идет прежде всего о международном транспортном коридоре Север - Юг, одной из ключевых транспортных артерий Евразийского макрорегиона".

"На наш взгляд, целесообразно рассматривать варианты сопряжения этого маршрута с теми артериями, которые соединяют восток и запад, в том числе с Северным морским путем", - добавил Галузин.

Источник: ТАСС