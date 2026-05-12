МИД: российское предложение по АЭС может закрыть нужды Армении на «век вперед»

Российская сторона предложила Армении проект АЭС большой мощности, которая может закрыть потребности республики на "век вперед".

Об этом заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

"ГК "Росатом" предлагала Армении проект станции большой мощности, которая — будь на то воля армянского руководства — закрыла бы потребности страны в энергетике на десятилетия, а то и век вперед. При этом она обеспечила бы дешевые тарифы на электроэнергию для конечного потребителя, что, помимо прочего, значительно бы подстегнуло рост промышленности страны", — подчеркнул дипломат.

Он обратил внимание на то, что Россия является глобальным лидером в области атомных технологий и всегда может передать Армении свои наработки и опыт в такой важной для республики сфере, как энергетика. При этом российская сторона также готова делиться технологиями и в области цифровизации. "Сегодня наша страна — одно из трех государств мира, обладающих самыми передовыми решениями", — указал Калугин. По его словам, иностранцы отмечают продвинутый интернет-банкинг в РФ, а также "достижения в переводе в "цифру" государственных услуг, здравоохранения".

"И это только некоторые примеры того, что несет в себе "российское предложение", — сказал директор департамента МИД РФ. Говоря о будущем двусторонних отношений, он добавил, что Москва нацелена на совместное взаимообогащающее сотрудничество с Ереваном.

"Именно такая модель заложена в общих для наших стран интеграционных объединениях — ЕАЭС, СНГ, ОДКБ. Всегда взаимодействовали с Арменией на равных, никогда не навязывали культурный код и не требовали поступаться идентичностью, важными с точки зрения истории символами. Ценим и уважаем связь армян диаспоры со своей "малой Родиной", — заключил Калугин.

2 апреля вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью ТАСС заявил, что Ереван может столкнуться с энергодефицитом в стране, если до конца 2026 года не примет решения о строительстве новой АЭС.