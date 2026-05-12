Сирия надеется установить с Израилем «спокойные и стабильные» отношения

Власти Сирии рассчитывают на установление «спокойных и стабильных» взаимоотношений с Израилем, несмотря на угрозы с его стороны.

Об этом заявил министр иностранных дел арабской республики Асаад аш-Шейбани.

«В течение последних полутора лет мы сталкиваемся с угрозами со стороны Израиля. <...> Мы надеемся на установление спокойных и стабильных отношений с Израилем, поскольку хотим сосредоточиться на восстановлении [Сирии] и создании безопасной среды для возвращения сирийцев в страну», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос газеты The National.

Министр добавил, что надеется на установление отношений с Израилем, несмотря на отсутствие значимых результатов в переговорах при посредничестве США. Глава сирийского МИД также призвал возобновить миссию под эгидой ООН на границе двух стран, начатую еще в 1974 году. Ранее президент Сирии Ахмед аш-Шараа также признал, что переговоры с Израилем по нормализации отношений и заключению соглашения по безопасности не находятся в тупике, но проходят с большими трудностями.

Источник: ТАСС