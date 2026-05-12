В Баку обновят эскалаторы и лифты в наземных и подземных пешеходных переходах

Во исполнение поручения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Баку начинаются подготовительные работы по обновлению эскалаторов и ряда лифтов в наземных и подземных пешеходных переходах.

В рамках данных работ, на основании обращений граждан, планируется обновление в общей сложности 177 эскалаторов и 2 травалаторов (горизонтальных движущихся дорожек, предназначенных для ускорения передвижения пешеходов) в 46 переходах, расположенных в различных районах столицы, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ИВ города Баку.

Одновременно будут проведены замена и капитальный ремонт отдельных лифтов в наземных пешеходных переходах.

Отмечается, что часть подлежащих обновлению эскалаторов была установлена с нарушением технических норм, другие же выработали установленный срок эксплуатации – в целях обеспечения безопасности и комфорта граждан всё указанное оборудование будет полностью заменено новым.

Новые современные эскалаторы будут произведены финской компанией KONE - одним из ведущих мировых производителей в данной отрасли. Механизмы для каждого перехода изготавливаются на заводе по индивидуальным размерам и техническим характеристикам, в связи с чем на их производство и доставку потребуется несколько месяцев. С учётом этого монтажные работы планируется начать поэтапно осенью текущего года.

Отмечается, что указанные эскалаторы и механизмы, находящиеся в настоящее время на балансе Государственного агентства автомобильных дорог (AAYDA), после обновления будут приняты на баланс Исполнительной власти города Баку.