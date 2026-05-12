Меняются названия трех сел Губинского района

Переименованы названия трёх сёл Губинского района.

Как сообщает AПA, это отражено в законопроекте «О переименовании некоторых территориальных единиц Губинского района», вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлис Азербайджана.

Согласно проекту, село Владимировка, входящее в состав сельского административно-территориального округа Владимировка, будет переименовано в село Элбир, а сельский административно-территориальный округ Владимировка будет считаться сельским административно-территориальным округом Элбир.

Село Алексеевка, входящее в состав сельского административно-территориального округа Алексеевка, будет переименовано в село Чинарлы, а село Тимирязев — в село Бахрали. Сельский административно-территориальный округ Алексеевка будет считаться сельским административно-территориальным округом Чинарлы.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в одном чтении.