Для призванных на военную службу дипломатов устанавливаются новые пособия и льготы

В Азербайджане для дипломатов, призванных на военную службу устанавливаются новые пособия и льготы

По сообщению APA, это нашло отражение в новых статьях 13.14-1 и 13.14-2, предложенных к закону «О дипломатической службе», который обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, дипломатическому сотруднику, чья служба была прекращена в связи с призывом на срочную действительную военную или альтернативную службу, будет выплачено пособие в размере трехкратной средней месячной государственной зарплаты. За исключением случаев ликвидации органа дипломатической службы, лица, проходившие службу на дипломатической должности до призыва на срочную действительную военную службу, будут назначены на прежнюю или аналогичную должность в этом органе, если они обратятся для занятия прежней дипломатической должности не позднее чем через 60 календарных дней после увольнения с военной службы.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.