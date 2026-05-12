Азербайджан вошел в число мировых инновационных лидеров в области культурного наследия

Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры (Государственная служба) объявлена победителем в номинации «Лучшая государственная инновация в области охраны наследия» на международном конкурсе, организованном влиятельным британским изданием Global Brand Magazine.

Как сообщили в Министерстве культуры, основными факторами, учтенными при присуждении награды Государственной службе, стали создание информационной системы «Единый реестр культуры», деятельность по интеграции данных о более чем 3000 объектах недвижимого культурного наследия в единую цифровую платформу, проведение широкомасштабных работ по инвентаризации и оценке памятников истории и культуры в Карабахе и Восточном Зангезуре.

В этом контексте была особо отмечена значимость применения Геоинформационной системы, технологий дронов и спутников, возможностей подачи цифровых обращений через систему единого личного кабинета MyCulture, а также продолжающаяся деятельность по обеспечению прозрачности, оперативности и формированию ориентированной на гражданина модели государственных услуг.

Награды в категории «Государственный сектор» были вручены таким авторитетным организациям, как Кабинет министров Японии, Федеральное агентство занятости Германии, Национальная служба здравоохранения Великобритании, Государственное агентство по технологиям Сингапура, Национальное управление кибербезопасности Израиля, Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям, Датское энергетическое агентство, Инвестиционное агентство Индии, муниципалитет Амстердама, Банк развития Катара, а также признанным в глобальном масштабе мегапроектам, таким как e-Estonia и Smart Dubai. Данный факт не только подтверждает растущий авторитет Государственной службы в сфере управления культурного наследия и применения глобальных технологий, но и является показателем высокой международной оценки осуществляемой институциональной трансформации, цифровизации и формирующейся современной модели государственных услуг в области охраны культурного наследия.

Отметим, что Global Brand Magazine считается одной из самых влиятельных международных платформ по оценке структур, действующих в сферах государственного управления, инноваций, корпоративной трансформации и институционального развития на международном уровне.

Этот международный успех демонстрирует, что государственная политика Азербайджана в сфере культурного наследия основывается на прочных традициях, совершенном управлении, принципах инноваций и устойчивого развития, а также свидетельствует о формировании в стране образцовой модели управления в этом направлении.