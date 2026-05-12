 Азербайджан вошел в число мировых инновационных лидеров в области культурного наследия | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Азербайджан вошел в число мировых инновационных лидеров в области культурного наследия

First News Media14:32 - Сегодня
Азербайджан вошел в число мировых инновационных лидеров в области культурного наследия

Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры (Государственная служба) объявлена победителем в номинации «Лучшая государственная инновация в области охраны наследия» на международном конкурсе, организованном влиятельным британским изданием Global Brand Magazine.

Как сообщили в Министерстве культуры, основными факторами, учтенными при присуждении награды Государственной службе, стали создание информационной системы «Единый реестр культуры», деятельность по интеграции данных о более чем 3000 объектах недвижимого культурного наследия в единую цифровую платформу, проведение широкомасштабных работ по инвентаризации и оценке памятников истории и культуры в Карабахе и Восточном Зангезуре.

В этом контексте была особо отмечена значимость применения Геоинформационной системы, технологий дронов и спутников, возможностей подачи цифровых обращений через систему единого личного кабинета MyCulture, а также продолжающаяся деятельность по обеспечению прозрачности, оперативности и формированию ориентированной на гражданина модели государственных услуг.

Награды в категории «Государственный сектор» были вручены таким авторитетным организациям, как Кабинет министров Японии, Федеральное агентство занятости Германии, Национальная служба здравоохранения Великобритании, Государственное агентство по технологиям Сингапура, Национальное управление кибербезопасности Израиля, Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям, Датское энергетическое агентство, Инвестиционное агентство Индии, муниципалитет Амстердама, Банк развития Катара, а также признанным в глобальном масштабе мегапроектам, таким как e-Estonia и Smart Dubai. Данный факт не только подтверждает растущий авторитет Государственной службы в сфере управления культурного наследия и применения глобальных технологий, но и является показателем высокой международной оценки осуществляемой институциональной трансформации, цифровизации и формирующейся современной модели государственных услуг в области охраны культурного наследия.

Отметим, что Global Brand Magazine считается одной из самых влиятельных международных платформ по оценке структур, действующих в сферах государственного управления, инноваций, корпоративной трансформации и институционального развития на международном уровне.

Этот международный успех демонстрирует, что государственная политика Азербайджана в сфере культурного наследия основывается на прочных традициях, совершенном управлении, принципах инноваций и устойчивого развития, а также свидетельствует о формировании в стране образцовой модели управления в этом направлении.

Поделиться:
427

Актуально

Мнение

Гарант мира и стабильности: Азербайджан не позволит укрепиться реваншизму на ...

В мире

Минздрав Азербайджана прокомментировал сообщения о хантавирусе

Xроника

Ильхам Алиев ознакомился с работами на территории Бакинского олимпийского ...

Общество

Погода на среду: В Баку ожидаются дожди и грозы

Политика

Милли Меджлис принял годовой отчет о борьбе с торговлей людьми

Франция в Армении: эксклюзивные данные о полетах вызывают вопросы к дипломатии и оборонной логистике - ВИДЕО

Азербайджанские, турецкие и венгерские военнослужащие отработали задачи по парашютной подготовке на совместных учениях - ВИДЕО

Заместитель премьер-министра Албании совершит визит в Азербайджан

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Джейхун Байрамов: Иран пообещал Азербайджану расследовать вопрос, связанный с запуском дронов

Баку потребовал от Москвы разъяснений из-за провокации на «Первом канале»

В УК Азербайджана внесены новые статьи — расследованием займется СГБ

Из Азербайджана в Армению отправлены 8 вагонов дизельного топлива - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Гарант мира и стабильности: Азербайджан не позволит укрепиться реваншизму на Южном Кавказе

Сегодня, 16:43

Фариз Исмаилзаде: Внешнее вмешательство угрожает динамике мира в регионе

Сегодня, 16:33

Милли Меджлис принял годовой отчет о борьбе с торговлей людьми

Сегодня, 16:25

Будут ли представители Азербайджана наблюдать за парламентскими выборами в Армении?

Сегодня, 16:22

Иран десятикратно расширил зону своих операций в Ормузском проливе, заявляют в КСИР

Сегодня, 16:20

Франция в Армении: эксклюзивные данные о полетах вызывают вопросы к дипломатии и оборонной логистике - ВИДЕО

Сегодня, 16:15

«Бумажный дом» возвращается? - ВИДЕО

Сегодня, 16:07

Азербайджанские, турецкие и венгерские военнослужащие отработали задачи по парашютной подготовке на совместных учениях - ВИДЕО

Сегодня, 16:00

Минздрав Азербайджана прокомментировал сообщения о хантавирусе

Сегодня, 15:52

Тофиг Зульфугаров призвал СМИ к разоблачению провокаций против Азербайджана и Турции

Сегодня, 15:48

Заместитель премьер-министра Албании совершит визит в Азербайджан

Сегодня, 15:45

В Армении заявили, что остаются полноправным членом ЕАЭС

Сегодня, 15:43

Ильхам Алиев ознакомился с работами на территории Бакинского олимпийского стадиона в связи с WUF13 - ФОТО

Сегодня, 15:37

Натиг Мамедли: «Продвижение мира и его принципов - одна из ключевых задач прессы»

Сегодня, 15:33

Хакан Фидан: США и Иран на самом деле хотят прекратить войну

Сегодня, 15:20

США, Китай и искусственный интеллект: The Economist о дилемме в духе «холодной войны»

Сегодня, 15:15

Убыток Lufthansa составил более 600 млн евро

Сегодня, 15:11

США и Армения обсудили дальнейшую реализацию TRIPP

Сегодня, 15:05

В Краснодарском крае подросток открыл стрельбу в школе

Сегодня, 14:45

Для призванных на военную службу дипломатов устанавливаются новые пособия и льготы

Сегодня, 14:38
Все новости
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но и07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15