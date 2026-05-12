В Италии арестовали бывшего посла по делу о незаконной выдаче шенгенских виз россиянам

Джамиля Суджадинова14:30 - Сегодня
В Италии арестован бывший посол страны в Узбекистане Пьергабриэле Пападия де Боттини ди Сант’Аньезе.

Его подозревают в организации незаконной схемы выдачи шенгенских виз через итальянское посольство в Ташкенте

Следствие также ведётся в отношении его предполагаемой сообщницы Татьяны Таракановой. Фигурантам вменяют содействие нелегальной миграции и коррупционные действия, связанные со злоупотреблением служебным положением.

По версии следствия, подозреваемые организовали систему оформления долгосрочных туристических виз для граждан России, не соответствовавших требованиям Шенгенской зоны. Стоимость таких услуг, как утверждают правоохранители, составляла от 4 до 16 тысяч евро при официальном консульском сборе в пределах 45–60 евро.

Следователи полагают, что в схеме участвовали московские туристические агентства. По данным прокуратуры, как минимум 95 россиян получили визы в обход обязательных процедур, включая подтверждение проживания в консульском округе и личную подачу документов.

В материалах дела говорится, что часть заявлений передавалась через Telegram и оформлялась вне официальной системы консульского учёта.

Расследование началось после внутренней проверки МИД Италии летом прошлого года. В ходе инспекции были выявлены нарушения при оформлении виз, а также отсутствие записей о посещении посольства рядом заявителей.

Кроме того, следствие изучает записи разговоров, в которых бывший дипломат якобы упоминал о необходимости «заработать деньги». Сам Пападия позднее заявил, что его слова были вырваны из контекста и прозвучали во время напряжённого обсуждения процесса проверок.

В настоящее время прокуратура проверяет около 400 визовых досье. Также изучаются активы, связанные с бывшим дипломатом, общая стоимость которых оценивается примерно в 3 миллиона евро.

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но и07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15