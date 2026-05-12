Соратников Карапетяна задержали за раздачу предвыборных взяток

Антикоррупционный комитет Армении сообщает о задержании сторонников партии "Сильная Армения", возглавляемой российским предпринимателем Самвелом Карапетяном, за обещание и дачу предвыборных взяток.

"Были получены фактические данные о том, что территориальный ответственный партии "Сильная Армения" в общине Баграмян Армавирской области обещал, а также дал взятки ряду избирателей той же общины при условии голосования в пользу партии. Кроме того, то же лицо путем материального стимулирования обеспечило участие ряда жителей общины в митингах указанной партии", - говорится в сообщении комитета, передают армянские СМИ.

Комитет сообщает о возбуждении уголовного дела, обысках и задержании ряда лиц. Точное количество задержанных сторонников партии не сообщается.

Это уже не первый случай, когда представители партии Карапетяна фигурируют в уголовных делах, связанных с подкупом избирателей.