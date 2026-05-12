 Соратников Карапетяна задержали за раздачу предвыборных взяток | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Соратников Карапетяна задержали за раздачу предвыборных взяток

First News Media13:40 - Сегодня
Соратников Карапетяна задержали за раздачу предвыборных взяток

Антикоррупционный комитет Армении сообщает о задержании сторонников партии "Сильная Армения", возглавляемой российским предпринимателем Самвелом Карапетяном, за обещание и дачу предвыборных взяток.

"Были получены фактические данные о том, что территориальный ответственный партии "Сильная Армения" в общине Баграмян Армавирской области обещал, а также дал взятки ряду избирателей той же общины при условии голосования в пользу партии. Кроме того, то же лицо путем материального стимулирования обеспечило участие ряда жителей общины в митингах указанной партии", - говорится в сообщении комитета, передают армянские СМИ.

Комитет сообщает о возбуждении уголовного дела, обысках и задержании ряда лиц. Точное количество задержанных сторонников партии не сообщается.

Это уже не первый случай, когда представители партии Карапетяна фигурируют в уголовных делах, связанных с подкупом избирателей.

Поделиться:
348

Актуально

Мнение

Гарант мира и стабильности: Азербайджан не позволит укрепиться реваншизму на ...

В мире

Минздрав Азербайджана прокомментировал сообщения о хантавирусе

Xроника

Ильхам Алиев ознакомился с работами на территории Бакинского олимпийского ...

Общество

Погода на среду: В Баку ожидаются дожди и грозы

В мире

Иран десятикратно расширил зону своих операций в Ормузском проливе, заявляют в КСИР

Минздрав Азербайджана прокомментировал сообщения о хантавирусе

В Армении заявили, что остаются полноправным членом ЕАЭС

Хакан Фидан: США и Иран на самом деле хотят прекратить войну

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Закрыт буфет и наказан директор бакинской школы, в которой отравились ученики - ФОТО

Украинского бизнесмена избили и задержали за бросание камней в тюленя - ВИДЕО

Пашинян не видит сейчас необходимости в референдуме о выборе между ЕС или ЕАЭС

В Испании и на островах Атлантики выявлены новые случаи подозрения на хантавирус

Последние новости

Гарант мира и стабильности: Азербайджан не позволит укрепиться реваншизму на Южном Кавказе

Сегодня, 16:43

Фариз Исмаилзаде: Внешнее вмешательство угрожает динамике мира в регионе

Сегодня, 16:33

Милли Меджлис принял годовой отчет о борьбе с торговлей людьми

Сегодня, 16:25

Будут ли представители Азербайджана наблюдать за парламентскими выборами в Армении?

Сегодня, 16:22

Иран десятикратно расширил зону своих операций в Ормузском проливе, заявляют в КСИР

Сегодня, 16:20

Франция в Армении: эксклюзивные данные о полетах вызывают вопросы к дипломатии и оборонной логистике - ВИДЕО

Сегодня, 16:15

«Бумажный дом» возвращается? - ВИДЕО

Сегодня, 16:07

Азербайджанские, турецкие и венгерские военнослужащие отработали задачи по парашютной подготовке на совместных учениях - ВИДЕО

Сегодня, 16:00

Минздрав Азербайджана прокомментировал сообщения о хантавирусе

Сегодня, 15:52

Тофиг Зульфугаров призвал СМИ к разоблачению провокаций против Азербайджана и Турции

Сегодня, 15:48

Заместитель премьер-министра Албании совершит визит в Азербайджан

Сегодня, 15:45

В Армении заявили, что остаются полноправным членом ЕАЭС

Сегодня, 15:43

Ильхам Алиев ознакомился с работами на территории Бакинского олимпийского стадиона в связи с WUF13 - ФОТО

Сегодня, 15:37

Натиг Мамедли: «Продвижение мира и его принципов - одна из ключевых задач прессы»

Сегодня, 15:33

Хакан Фидан: США и Иран на самом деле хотят прекратить войну

Сегодня, 15:20

США, Китай и искусственный интеллект: The Economist о дилемме в духе «холодной войны»

Сегодня, 15:15

Убыток Lufthansa составил более 600 млн евро

Сегодня, 15:11

США и Армения обсудили дальнейшую реализацию TRIPP

Сегодня, 15:05

В Краснодарском крае подросток открыл стрельбу в школе

Сегодня, 14:45

Для призванных на военную службу дипломатов устанавливаются новые пособия и льготы

Сегодня, 14:38
Все новости
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но и07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15