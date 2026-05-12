«Турки сегодня открывают»: Пашинян разъяснил нашептанные ему слова главы МИД Армении

При ввозе товаров из Турции отныне в качестве страны-импортера будет указываться Армения.

Об этом заявил во вторник лидер "Гражданского договора" Никол Пашинян на встрече с избирателями ереванского района Шенгавит.

Так он объяснил, что означали слова главы МИД Арарата Мирзояна, о том, что "турки завтра открывают".

По словам Пашиняна, раньше турецкое законодательство не разрешало указывать Армению в качестве страны-импортера. Иначе говоря, товары, направлявшиеся в Армению, оформлялись в третьих странах, после чего их доставляли сюда.

Сейчас в законодательство Турции вносится изменение, в соответствии с которым Армения будет добавлена в перечень стран-импортеров турецкой продукции.

Отметим, что ранее во время встречи членов "Гражданского договора" с избирателями Шенгавита Арарат Мирзоян шепотом что-то сказал на ухо Николу Пашиняну. Несмотря на прикрытые микрофоны, СМИ уловили начальную фразу министра – "турки сегодня открывают. Сделаем велком-текст, коммент от пресс-секретаря МИД".

Источник: Sputnik Армения