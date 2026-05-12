ВОЗ не наблюдает признаков начала более масштабной вспышки хантавируса

Признаков начала более масштабной вспышки хантавируса Андес пока нет, но в ближайшие недели число заболевших может увеличиться.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"На данный момент нет никаких признаков того, что мы наблюдаем начало более масштабной вспышки заболевания", — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с испанским премьер-министром Педро Санчесом.

В то же время Гебрейесус подчеркнул, что "ситуация может измениться". "Учитывая длительный инкубационный период вируса, вполне возможно, что в ближайшие недели число заболевших увеличится", — пояснил он.

Источник: ТАСС