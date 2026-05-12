Склад, сгоревший в поселке Локбатан, принадлежит «Kontakt Home» - ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания Kontakt Home сообщила о пожаре на одном из складов, где хранилась продукция.

Как отмечается в заявлении компании, в результате происшествия никто не пострадал - все находившиеся на территории склада сотрудники были своевременно эвакуированы и находятся в безопасности.

В Kontakt Home также предупредили, что из-за инцидента возможны кратковременные задержки в доставке некоторых заказов.

«Мы будем делиться новой информацией по мере ее поступления. Благодарим вас за терпение и доверие», - говорится в сообщении компании.

Напомним, что сегодня утром на складе в поселке Локбатан вспыхнул сильный пожар. К ликвидации возгорания привлечены 182 человека личного состава МЧС, 40 единиц спецтехники и два вертолета. Распространение огня на большую площадь удалось предотвратить, пожар взят под контроль. В настоящее время продолжаются необходимые и неотложные меры по полной ликвидации пламени.