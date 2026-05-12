Пожар в Локбатане повредил склад платформы Birmarket

Крупный пожар, начавшийся утром в поселке Локбатан Гарадагского района Баку, нанес ущерб складу онлайн-платформы Birmarket.

Как сообщает Report, компания официально подтвердила информацию об инциденте.

В связи с происшествием онлайн-платформа предупредила клиентов о возможных задержках при доставке активных заказов, а также о временных трудностях с приемом новых заявок.

Напомним, что к ликвидации возгорания на складских объектах в Локбатане были привлечены значительные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям: 182 человека личного состава, 40 единиц спецтехники и два вертолета.

Благодаря оперативным действиям пожарных распространение огня на близлежащие территории удалось предотвратить, и к полудню пожар был локализован. В настоящее время продолжаются работы по полной ликвидации очагов горения.