Воз выявила 11 случаев хантавируса

Всемирная организация здравоохранения выявила 11 случаев хантавируса, девять из них подтверждены как вирус Андес, сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"На данный момент зарегистрировано 11 случаев заболевания, включая три летальных исхода. Все случаи выявлены среди пассажиров или членов экипажа судна, девять из 11 случаев подтверждены как случаи заражения вирусом Андес, а два других являются вероятными", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Трансляция велась в официальном аккаунте ВОЗ в соцсети Х.