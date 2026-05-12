Суд принял решение по делу певца Юсуфа Гюнея, обвиняемого в пропаганде наркотиков

Известный турецкий певец Юсуф Гюней, задержанный в рамках расследования о наркотиках в связи с его высказываниями на одной из цифровых платформ, освобождён из-под стражи под домашний арест.

Как сообщают турецкие СМИ, 12 мая суд принял решение о переводе певца под домашний арест вместо содержания в следственном изоляторе - до завершения судебного разбирательства Ю.Гюней не сможет покидать своё жилище.

Напомним, что ранее сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Главного управления полиции Стамбула установили, что Юсуф Гюней, участвуя в одной из программ на YouTube, активно расхваливал так называемый напиток аяваска и рекомендовал его подписчикам. В ходе проверки выяснилось, что вещество, содержащееся в этом напитке, входит в список запрещённых законодательством в Турции.

9 апреля 2026 года певец был задержан и по решению суда взят под стражу. Ему предъявили обвинения в пропаганде употребления наркотиков - отметим, что ещё на этапе первоначальной проверки анализы крови и мочи Ю.Гюнея дали положительный результат на наркотики, однако тогда он был отпущен под подписку о невыезде.

Подчеркнем, что дело Юсуфа Гюнея разворачивается на фоне масштабной операции Стамбульской прокуратуры, начатой ещё в октябре 2025 года и направленной против ряда известных представителей турецкого шоу-бизнеса, обвиняемых в пропаганде употребления наркотических веществ и не только.

