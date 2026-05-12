Премьер-министр Али Асадов встретился с делегацией bp - ФОТО

12 мая премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 12 мая встретился с делегацией, возглавляемой новым главным исполнительным директором компании bp Мег О’Нил.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Кабинете Министров, в ходе встречи стороны с удовлетворением подчеркнули успешное развитие многолетнего и плодотворного партнерства между Азербайджаном и bp.

Была выражена уверенность в том, что в период деятельности М.О’Нил взаимовыгодное сотрудничество еще больше расширится и обогатится новыми проектами.

Подчеркнута роль проектов, реализуемых bp в Азербайджане, в развитии энергетического сектора страны, состоялся обмен мнениями о дальнейших перспективах сотрудничества.