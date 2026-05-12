США и Армения обсудили дальнейшую реализацию TRIPP

Вице-премьер Армении Мгер Григорян принял делегацию Соединенных Штатов Америки, прибывшую в Ереван для обсуждения хода работ, проводимых в рамках реализации проекта TRIPP.

Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе правительства республики, в ходе встречи Григорян от имени кабмина выразил благодарность властям США за организацию Вашингтонского мирного саммита, состоявшегося 8 августа 2025 года, и подчеркнул важность одного из главных его достижений - последовательной реализации проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания». Стороны обсудили и согласовали ряд вопросов, связанных с реализацией TRIPP.