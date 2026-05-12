Убыток Lufthansa составил более 600 млн евро

Lufthansa сообщила об убытке, несмотря на рост выручки в первом квартале 2026 года.

Группа Lufthansa завершила первый квартал 2026 года с убытком, несмотря на рост финансовых показателей.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка авиахолдинга увеличилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 8,8 млрд евро.

При этом убыток компании сократился: если год назад он составлял 722 млн евро, то по итогам первого квартала 2026 года снизился до 612 млн евро.

В Lufthansa также заявили, что из-за событий на Ближнем Востоке ожидают дополнительных расходов на топливо в размере около 1,7 млрд евро.

Несмотря на это, компания сохранила финансовый прогноз на 2026 год без изменений.