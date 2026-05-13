Трамп прилетел в Пекин

Президент США Дональд Трамп в среду прилетел в Пекин с трехдневным государственным визитом, который стал первым за девять лет визитом американского лидера в КНР, передает Центральное телевидение Китая.

Самолет Трампа приземлился в международном аэропорту "Шоуду" в среду вечером по пекинскому времени.

Госвизит Трампа в Китай пройдет с 13 по 15 мая, в рамках которого он посетит только Пекин, о поездках в другие города КНР не сообщалось.

Согласно распространенному Белым домом расписанию, мероприятий в Пекине на среду у президента США не запланировано. В четверг председатель КНР Си Цзиньпин примет американского лидера в Доме народных собраний в 10.00 по местному времени (05.00 мск), где они проведут двустороннюю встречу в 10.15 (05.15 мск). После встречи лидеры двух стран примут участие в официальном банкете в 18.00 (13.00 мск).

В пятницу Трамп и Си Цзиньпин проведут совместную фотосессию в 11.30 (06.30 мск), за которой последует совместное чаепитие в 11.40 (06.40 мск) и двусторонний обед в 12.15 (07.15 мск), после чего Трамп направится обратно в Вашингтон.

Предыдущий визит Трампа в Китай состоялся 8-11 ноября 2017 года во время его первого срока, Джо Байден в период нахождения на посту президента США КНР не посещал.

