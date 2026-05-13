Месси сохранил статус самого высокооплачиваемого футболиста

Лионель Месси вновь возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов MLS.

Согласно данным Ассоциации игроков лиги, базовая зарплата нападающего Лионель Месси в Интер Майами составляет 25 миллионов долларов в год, более чем в два раза больше, чем у ближайшего преследователя.

После продления контракта с клубом, подписанного в октябре прошлого года, его гарантированный доход достиг 28,3 миллиона долларов. При этом в сумму не входят поступления от рекламных соглашений, а также опцион на приобретение доли в клубе, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.

Второе место в списке занимает Сон Хын Мин, выступающий за Лос-Анджелес. Его базовая зарплата оценивается в 10,4 миллиона долларов, а гарантированные выплаты - в 11,2 миллиона.

Месси присоединился к «Интер Майами» в 2023 году и с тех пор провел 64 матча в регулярном чемпионате MLS, забив 59 мячей. В 2025 году аргентинец помог клубу завоевать Кубок MLS, а также завершил прошлый сезон лучшим бомбардиром лиги с 29 голами.

Кроме того, форвард дважды подряд был признан самым ценным игроком чемпионата.

Источник: BBC