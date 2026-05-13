Сербия впервые провела совместные учения с НАТО

Сербия впервые в своей истории организовала совместные военные учения с НАТО.

Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.

Маневры проходят на полигоне Боровац недалеко от города Буяновац на юге страны. В них участвуют около 600 военнослужащих из Сербии, Италии, Румынии и Турции. За ходом учений также наблюдают представители ряда стран альянса, включая США, Великобританию, Францию и Германию.

Как отметили в сербском Минобороны, учения имеют тактический характер и продлятся до 23 мая. Основная цель — обмен опытом и отработка действий, применяемых в миротворческих операциях.

Военные, в частности, тренируются обеспечивать безопасность баз, действовать на контрольно-пропускных пунктах, контролировать массовые скопления людей, а также вести бои в городской среде.

Руководит учениями заместитель командира 3-й армейской бригады полковник Бранислав Стеванович.

В оборонном ведомстве Сербии подчеркнули, что маневры проходят в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира» и не противоречат политике военного нейтралитета страны.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявлял, что подобные учения направлены на поддержание мира и стабильности в регионе.