AP: ситуация вокруг Ермака осложнила позиции Киева

Обвинения в коррупции в адрес бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака поставили украинские власти в сложное положение на фоне стремления страны к вступлению в Евросоюз.

Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечает агентство, проблема коррупции долгое время оставалась одним из ключевых препятствий на пути Украины к переговорам о членстве в ЕС. По мнению авторов материала, новое расследование может еще больше затянуть процесс евроинтеграции Киева.

Ранее украинские антикоррупционные органы сообщили о предъявлении Ермаку обвинений по делу об отмывании средств. По данным НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, речь идет о легализации 460 млн гривен, полученных в рамках схемы при строительстве элитной недвижимости под Киевом.

Следствие считает, что к делу была причастна организованная группа. Ермаку вменяется статья о легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере. Санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.