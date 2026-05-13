Reuters: Саудовская Аравия тайно наносила удары по Ирану

First News Media11:15 - Сегодня
Саудовская Аравия тайно наносила многочисленные удары по Ирану, сообщает Reuters со ссылкой на западных чиновников и иранские источники.

По данным агентства, удары, о которых ранее не было известно, были нанесены в конце марта в ответ на иранские атаки на объекты в Саудовской Аравии. Какие именно цели атаковала Саудовская Аравия, Reuters установить не удалось.

Высокопоставленный чиновник МИД Саудовской Аравии не ответил напрямую на вопросы агентства. Власти Ирана от комментариев отказались.

Днем ранее WSJ сообщило, что по Ирану наносили удары ВВС Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Информация о непосредственном участии в боевых действиях ОАЭ и Саудовской Аравии, отмечает Reuters, меняет представление о степени вовлечения стран Персидского залива в конфликт.

При этом, пишет агентство, если ОАЭ с начала войны США и Израиля с Ираном больше выступали за применение силы, то Саудовская Аравия пыталась добиться завершения конфликта дипломатическим путем.

Агентство также отмечает, что в начале апреля количество атак иранских ракет и беспилотников на Саудовскую Аравию значительно снизилось по сравнению с мартом.

США и Израиль начали наносить удары по Ирану 28 февраля. Иран, в свою очередь, атаковал союзников США в Персидском заливе дронами и ракетами, а также заблокировал движение судов по Ормузскому проливу, что стало одной из основных причин резкого роста мировых цен на энергоносители. С начала апреля между Ираном и США действует соглашение о временном прекращении огня, однако движение по Ормузскому проливу до сих пор не возобновлено в обычном режиме.

