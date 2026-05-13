ПАСЕ призвала Армению усилить защиту от внешнего вмешательства

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), находившаяся в Ереване с двухдневным визитом с 11 по 12 мая, выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что парламентские выборы в Армении, которые состоятся 7 июня 2026 года, должны пройти в обстановке, свободной от страха, неправомерного внешнего влияния и злоупотребления административными ресурсами.

Как сообщает «Арменпресс», в заявлении, опубликованном по итогам визита в Армению, делегация ПАСЕ, в частности, выразила обеспокоенность по поводу все более сложного и системного характера внешнего вмешательства, затрагивающего политическую и информационную сферу Армении.

В своем заявлении делегация ПАСЕ также призвала армянские власти активизировать усилия по защите от внешнего вмешательства и обеспечить равные условия для всех участников. «Делегация выявила, что внешнее вмешательство вышло за рамки традиционной дезинформации и теперь включает в себя незаконное политическое финансирование, кибератаки, экономическое принуждение и откровенные попытки манипулировать избирательным процессом. Эта гибридная тактика направлена не только на влияние на общественное мнение, но и на обеспечение долгосрочного геополитического рычага воздействия на Армению».

«Делегация была проинформирована о прямых и недвусмысленных просьбах президента России к премьер-министру Армении содействовать голосованию представителей армянской диаспоры из России, а также о финансовых стимулах, предоставляемых основной оппозиционной партией этой части диаспоры для посещения Армении и голосования в день выборов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что делегация подчеркнула, что подобное вмешательство представляет собой постоянную и адаптивную угрозу, которая выходит далеко за рамки избирательного периода.

«Делегация также отметила декларативную поддержку правящей партии со стороны некоторых западных партнеров», — говорится в заявлении. В заявлении делегация приветствовала правовую и нормативную базу Армении, направленную на противодействие неправомерному влиянию. «Делегация считает крайне необходимым укрепить институциональный потенциал, улучшить межведомственную координацию и повысить прозрачность финансирования политических кампаний. Рассматривая более широкую предвыборную обстановку, делегация также выразила обеспокоенность по поводу усиления дезинформации, направленной против правозащитников, журналистов и организаций гражданского общества. Подобные истории об обвинениях в том, что они являются «иностранными агентами», подрывают общественное доверие и ограничивают гражданское пространство», — говорится в заявлении.

«Делегация также отметила беспрецедентное участие Армянской Апостольской Церкви в политике. Прозрачность и подотчетность в финансировании избирательных кампаний остаются крайне важными, особенно в свете недавних законодательных изменений, которые увеличили лимиты пожертвований, не устранив в полной мере пробелы в надзоре», — подчеркнули делегаты ПАСЕ.

Как пояснили в делегации, защита честности выборов требует сотрудничества между национальными властями, гражданским обществом и международными партнерами, а также ответственных действий со стороны цифровых платформ. «Делегация приветствовала конструктивное сотрудничество между армянскими властями и заинтересованными сторонами в преддверии выборов 7 июня 2026 года, признавая важность голосования для демократического и геополитического развития Армении, особенно в контексте продолжающихся усилий по установлению мира и региональных преобразований. Делегация заслушала заявления о двойных стандартах в судебной системе, представители оппозиции выразили недовольство большим количеством политиков и священнослужителей, находящихся под следствием или под домашним арестом», — говорится в заявлении.

