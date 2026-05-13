В TƏBİB произведены назначения на высокие должности - ФОТО

В Низаминский медицинский центр и Республиканский кожно-венерологический центр назначены заместители директора.

Как сообщает 1news.az, соответствующую информацию распространило Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Согласно информации, на должность заместителя директора Низаминского медцентра, руководителя родильного дома назначена доктор медицинских наук, профессор Фарах Гарагурбанлы.

С 2008 года до нынешнего назначения она работала врачом-акушером-гинекологом в Центре общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения и в Baku Medical Plaza. Кроме того, с 2018 года являлась преподавателем кафедры гражданской обороны и основ медицинских знаний Азербайджанского университета языков.

На должность заместителя директора, главного врача Республиканского кожно-венерологического центра назначена доктор философии по медицине Рахшанда Ахмедова.

С 2020 года до нынешнего назначения она являлась заведующей лабораторным отделением центра.