Очередная группа переселенцев прибыла в город Зангилан - ФОТО

Осуществлен очередной этап процесса переселения в освобожденный от оккупации город Зангилан: семьи, выехавшие утром, воссоединились с родным краем.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, сегодня город Зангилан распахнул свои объятия для 59 семей в составе 235 человек.

Отметим, что первый жилой комплекс в городе Зангилан был реконструирован в соответствии с современными стандартами, здесь создана вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания жителей. Общая площадь жилого комплекса превышает 2 гектара. Здесь возведено 12 зданий, в том числе 4 трехэтажных дома (на 60 квартир) и 8 двухэтажных домов типа «таунхаус» (на 44 квартиры). В целом в комплексе 104 квартиры, из которых 84 предназначены для жителей, а 20 — для служебного пользования. Квартиры состоят из 2, 3, 4 и 5 комнат. На территории созданы детские и спортивные площадки, велосипедная дорожка, подземные и наземные парковки.

Согласно Генеральному плану Зангилана, жилой комплекс расположен в центральной части города, в зоне средней плотности и многофункционального назначения, рядом со школой, детским садом-яслями и парком.

Бывшие вынужденные переселенцы, вернувшиеся в родные края, выразили глубокое удовлетворение государственной заботой и поблагодарили руководство страны за созданные современные условия проживания. Жители с почтением почтили память героических шехидов, подаривших нам эту историческую Победу и освободивших наши земли ценой своей жизни, помолились Всевышнему за упокой их душ. В то же время жители пожелали долголетия и здоровья гази, проявившим отвагу в боях, отметив, что возрождение на освобожденных от оккупации территориях стало возможным именно благодаря этому самоотверженному подвигу. Они подчеркнули, что новая жизнь, начинающаяся сегодня в их родном краю, — это плод Победы, вверенной нам нашими шехидами и гази.