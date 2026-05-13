В Республиканский педиатрический центр назначен директор

Директором Республиканского педиатрического центра назначен Эркин Хайям оглы Рагимов.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В 2001-2003 годах Э.Рагимов учился в Азербайджанском медицинском университете, в 2003-2007 годах продолжил обучение на медицинском факультете Джеррахпаша Стамбульского университета. В 2008-2012 годах проходил обучение в том же университете по специальности "здоровье и болезни детей".

В 2012-2014 годах работал руководителем отделения неонатологии в больнице "Стамбул мемориал Хизмет". С 2019 года ассистент кафедры педиатрии Азербайджанского государственного института совершенствования врачей им. А.Алиева.

С 2014 года по настоящее время был заведующим отделением педиатрии в Baku Medical Plaza.

Он также является заместителем председателя правления Азербайджанского педиатрического общества, членом правления Общественного объединения помощи больным муковисцидозом, а также членом Постоянного комитета Международной педиатрической ассоциации.

Э.Рагимов также является специалистом-экспертом по педиатрии Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики.