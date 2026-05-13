В Иране назвали ОАЭ «вторым Израилем» из-за поддержки еврейского государства

Представитель президиума иранского парламента Алиреза Салими заявил, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) можно считать «вторым Израилем» из-за их поддержки еврейского государства.

"Объединенные Арабские Эмираты, по сути, можно считать вторым Израилем, поскольку "военный" Израиль расположен на оккупированных [палестинских] территориях, а Абу-Даби рассматривается как экономическое крыло Израиля", - приводит его слова пресс-служба иранского парламента.

По мнению Салими, «власти ОАЭ не пользуются поддержкой среди своего населения и давно перестали отстаивать интересы страны, в результате чего вынуждены опираться на других и играть на стороне США и Израиля».

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Власти Ирана также приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики.

Источник: ТАСС