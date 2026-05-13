Участники из-за рубежа смогут присоединиться к WUF13 в гибридном формате

Участники из-за рубежа смогут присоединиться к 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку в гибридном формате

Как сообщает Trend, об этом в интервью журналистам заявил исполнительный директор операционной компании "WUF13 Азербайджан" Адиль Мамедов в ходе медиа-тура по месту проведения мероприятия.

Он отметил, что по всей территории Бакинского Олимпийского стадиона установлены информационные табло: "Пространство WUF13 организовано в виде городка. Из медиацентра можно будет перейти в любой другой пункт".

А. Мамедов подчеркнул, что в дни WUF13 выполняются все требования, установленные ООН.

Он добавил, что любой человек, находящийся за границей и прошедший регистрацию, сможет присоединиться к сессии WUF13 в гибридном формате:

"Для форума приглашены 165 переводчиков из зарубежных стран. Также будет возможен перевод на язык жестов. Во время форума будет организована прямая трансляция из 14 комнат. Прямую трансляцию форума будет осуществлять Бакинский медиацентр. Тестовый этап по прямой трансляции уже завершен. В медиацентре также выделены комнаты для интервью. На территории использовано около 4 километров панелей. В медиацентре имеется 140 рабочих мест для сотрудников, 28 из которых предназначены для операторов прямого эфира", – добавил он.

Адиль Мамедов сообщил, что всего ожидается участие более 32 тысяч участников мероприятия:

"Общая площадь территории WUF13 составляет 53 гектара. Из них 10 гектаров отведены под транспорт. Общее количество журналистов на форуме – более 1020. Для участия в форуме WUF13 зарегистрировались представители из 180 стран", - сказал он.

Отметим, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества программы UN-Habitat и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия различные заинтересованные стороны и представителей групп единомышленников для обсуждения одного из самых актуальных мировых вызовов – вопроса жилищного обеспечения.

Мероприятие WUF13, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения», соберет вместе национальные правительства различных стран мира, а также общины, специалистов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможность для проведения дискуссий на высоком уровне через практические и ориентированные на поиск решений платформы, а также форматы интерактивных встреч, обеспечивая опору глобальной политики на местный опыт.