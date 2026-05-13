Фархад Мамедов: Минная угроза уносит жизни и после окончания войны

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телегам-канал Ф.Мамедова

На днях список жертв минной угрозы Азербайджана пополнился двумя военнослужащими, которые получили ранения в Кяльбаджаре.

До этого от взрыва мины скончался сотрудник ANAMA. На сегодняшний день жертвами стали 424 гражданина Азербайджана, то есть десятки погибших и сотни раненных.

Каждая жертва минной угрозы отводит нас, азербайджанцев, к потерям от конфликта, которые не восполняемы. Получившие ранения остаются инвалидами, рушатся судьбы людей. Всё это оставляет негативный след на общественное восприятие мирной повестки. Государство берет на себя все издержки от минной угрозы: непосредственно сам процесс разминирования, выплаты жертвам - раненым и семьям погибших, замедление процесса возвращения вынужденных переселенцев, постоянный контроль над въезжающими и выезжающими с освобожденных территорий.

Международная поддержка есть, однако она недостаточна!

В рамках встреч с представителями гражданского общества, с гражданами, которые интересуются мирным процессом, тема минной угрозы остается одной самых упоминаемых и беспокоящих общество проблем.

Азербайджанская Республика призывает правительство Армении передать карты минных полей с точными координатами. Однако переданные прежде карты минных полей оказались неточными. На данный момент официальные лица Армении утверждают, что передали всё, что у них было.

Таким образом, данная тема остается и останется одной из самых проблематичных, и будет продолжать оказывать негативное влияние на восприятие мира между Азербайджаном и Арменией.

Мины в Карабахе были заложены в несколько этапов. Вооруженные силы Армении минировали в период первой войны в начале 90-х г.г. ХХ века, в период укрепления линии соприкосновения – т.н. «линия Оганяна», после апрельской войны 2016 года, в период 44-дневной войны и в период с 2021 по 2023 годы. Если в начальный период минирование происходило не системно, то в последующие этапы минирование стало системным и карты минных полей должны быть точными.

Жертвы минной угрозы – раненые и семьи погибших обращаются к международному опыту урегулирования таких тем. Прецедентов коллективных исков жертв минной угрозы к государству, которое ответственно за появление мин на территории, которую оно оккупировало и держало под контролем, мало. Однако они есть.

Государства, которые заложили мины на территории другого государства, должны нести ответственность. В Египте во время Второй мировой войны Великобритания заминировала огромные по масштабам участки территории в провинции Марса-Матрух. Тысячи бедуинов, проживающих в этой провинции, стали жертвами мин, минирование стало препятствием в осваивании этих территорий со стороны жителей.

В 2015 году около тысячи жертв британских мин обратились в международные судебные инстанции с требованием привлечения Великобритании к ответственности. Однако европейские институты рекомендовали обратиться в местные суды, после чего суд Египта установил Великобританию ответственной за появления мин на территории Египта.

Следует также отметить, что Великобритания принимает ответственность за размещение мин в Египте и участвует в финансировании (незначительном) в процессе разминирования.

Таким образом, можно прийти к выводу, что в случае невозможности решения проблемы признания ответственности и компенсации на дипломатическом уровне, жертвы мин, заложенных ВС Арменией в период оккупации, могут оформить коллективный иск в международные суды с требованием привлечения к ответственности.

Это, несомненно, будет влиять на мирный процесс, однако в условиях отсутствия реакции со стороны правительства Армении, выбора у жертв не остается.