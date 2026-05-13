Погода на четверг: В Баку ожидается до 27 градусов тепла 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 14 мая.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с прояснениями, осадков в основном не будет. Однако ночью и утром в некоторых пригородных районах возможен кратковременный слабый дождь. Ветер умеренный, северо-западный.

Температура воздуха: ночью +16...+19°, днём +23...+27°. Атмосферное давление повысится с 751 до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70%.

По районам Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков. Вместе с тем днём в отдельных горных и предгорных районах прогнозируются дожди, местами - кратковременные интенсивные ливни с грозой и градом. Утром и вечером в ряде горных районов - туман. Восточный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха: ночью +14...+18°, днём +26...+31°; в горах ночью +7...+12°, днём +15...+20°, на отдельных участках +24...+26°.