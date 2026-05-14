ЕС и США приветствуют объявление о начале двусторонней торговли Турции и Армении

Евросоюз и США восприняли как знаменательное событие начало двусторонних торговых отношений между Турцией и Арменией.

«ЕС горячо приветствует заявление Турции о начале двусторонней торговли с Арменией. Это знаменательное событие в процессе нормализации отношений, что также подтверждается недавним заседанием, 28 апреля, двусторонней рабочей группы по восстановлению железнодорожного сообщения между двумя странами», — заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

По его словам, этот важный шаг может способствовать расширению торговых и экономических возможностей между двумя странами, оказывая положительное влияние на весь Южный Кавказ, а также на ЕС.

«Мы призываем обе страны продолжать сотрудничество, в том числе в направлении открытия общей границы», — говорится в заявлении представителя ЕВС.

Между тем посольство США в Ереване в своем заявлении также приветствовало заявление об отмене ограничений на двустороннюю торговлю между Арменией и Турцией.

«Этот шаг демонстрирует приверженность двух стран расширению экономических связей и стимулированию устойчивого мира и процветания в регионе Южного Кавказа. Продолжающиеся усилия Армении и Турции по укреплению сотрудничества во благо благополучия народов региона заслуживают похвалы», — говорится в заявлении.

