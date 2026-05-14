Контрактники в Армении смогут служить и после полученных в разное время тяжелых ранений
Военнослужащие контрактной службы в Армении, получившие тяжелые ранения в ходе боевых действий разных лет и признанные негодными к дальнейшей службе, смогут подавать заявления о возвращении в ряды вооруженных сил.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства Армении в четверг.
Заявление будет приниматься, если после реабилитации военнослужащий будет признан годным к службе с ограничениями. Это будет происходить в некоторых случаях, если у военнослужащего частично восстановится способность передвигаться (в том числе на протезах).
Источник: Sputnik Армения
