Контрактники в Армении смогут служить и после полученных в разное время тяжелых ранений

Военнослужащие контрактной службы в Армении, получившие тяжелые ранения в ходе боевых действий разных лет и признанные негодными к дальнейшей службе, смогут подавать заявления о возвращении в ряды вооруженных сил.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства Армении в четверг.

Заявление будет приниматься, если после реабилитации военнослужащий будет признан годным к службе с ограничениями. Это будет происходить в некоторых случаях, если у военнослужащего частично восстановится способность передвигаться (в том числе на протезах).

Источник: Sputnik Армения