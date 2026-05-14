Семь азербайджанцев стали жертвами аварии в Грузии

Серьезная авария произошла в селе Бирлик Гардабанского муниципалитета края Квемо-Картли (Грузия).

Как сообщают местные СМИ, сегодня утром автомобиль марки BMW, двигавшийся на высокой скорости, врезался в дерево, в результате чего погибли семь человек, еще один доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В населенном пункте, где случилась трагедия, царит траур. Трое погибших - местные жители.

«Трое из погибших - жители нашего села Бирлик, в том числе двое братьев. Остальные - еще двое погибших - из Сагареджо. Эти парни тоже азербайджанцы по национальности. Это большая трагедия. Как это произошло, точно сказать не могу - это была серьезная авария, они врезались на BMW в большое дерево в центре села, возле магазина. Это ужасная новость, соболезнования семьям», - рассказал журналистам Нушраван Мамедов, представитель мэра в административной единице.

Пресс-служба Министерства внутренних дел Грузии подтвердила факт аварии, но отметила, что, поскольку трагедия произошла совсем недавно, детали пока не изучались.