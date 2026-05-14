Члены делегации Трампа не взяли личные телефоны в Китай, опасаясь кибератак

Прибывшие в Пекин в составе делегации президента США Дональда Трампа представители его администрации и крупного американского бизнеса не стали брать в поездку свои личные мобильные телефоны и ноутбуки из опасений, что эти устройства могут быть взломаны китайскими спецслужбами.

Об этом сообщил телеканал Fox News.

По его данным, во время государственного визита президента США американские чиновники используют временные мобильные телефоны и компьютеры. Согласно выданной им памятке о мерах предосторожности, им не рекомендовали подключать свои мобильные устройства к USB-портам, так как это создает риск того, что их данные будут скачаны или на мобильные телефоны может быть установлено вредоносное программное обеспечение.

Как указывает телеканал, аналогичные меры безопасности используют не только американские чиновники, но и прибывшие в Китай вместе с президентом топ-менеджеры Apple, Boeing, Qualcomm и BlackRock.

Источник: ТАСС

